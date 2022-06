Le Groupe Sonatrach a signé, mercredi à Oran, 12 conventions de sponsoring avec le comité d'organisation de la 19e édition des Jeux Méditerranéens et la wilaya d'Oran, liées à l'aménagement et à la décoration de la ville d'Oran.

Il s'agit d'une convention entre la Direction générale de Sonatrach et le Comité d'organisation des Jeux Méditerranéens, et une autre entre le même groupe et la wilaya d'Oran, en plus de neuf conventions entre les filiales de Sonatrach et le Comité d'organisation des JM et une entre le Centre de conventions d'Oran (relevant du Groupe) et le comité en question.

Les conventions ont été signées par le Président-directeur général (P-dg) e Sonatrach, Toufik Hakkar et les responsables des filiales, d'une part, et du Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, et le wali d'Oran, Said Sayoud, d'autre part.

Les conventions interviennent dans le cadre des efforts déployés pour l'aménagement et la décoration de la ville d'Oran en prévision de la tenue de la 19e édition des JM prévue du 25 juin au 6 juillet prochain.

M.Hakkar a fait part de la disponibilité permanente du groupe à soutenir le sport en général et les prochains JM en particulier, affirmant qu'il s'agit de l'image et de la réputation de l'Algérie.

Pour sa part, Mohamed Aziz Derouaz a indiqué que Sonatrach "a toujours apporté son soutien au sport, dans la mesure où le nom du groupe a été associé à plusieurs trophées dans des fora internationaux et dans plusieurs disciplines sportives".

De son côté, le wali d'Oran a fait savoir que la wilaya avait réceptionné tous les projets liés aux JM en un temps record, alors qu'ils avaient accusé du retard si ce n'est l'effort de l'Etat et le suivi personnel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, assurant de la disponibilité de la wilaya pour accueillir les délégations sportives participantes dans les meilleures conditions.