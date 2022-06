L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), battue d'entrée mardi face au Japon (1-0), est appelée à réagir vendredi face à la Colombie (16h30), à l'occasion de la 2e journée (Gr.C) du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France), qui se déroule du 29 mai au 12 juin.

Pêchant par un manque d'efficacité flagrant lors de leur premier match, les joueurs du sélectionneur Noureddine Ould Ali, devront impérativement faire preuve de lucidité et de réalisme devant les buts, eux qui ont raté un bon nombre d'occasions face aux Japonais, qui leur ont coûté cher.

"Quand on ne marque pas et qu’on a encaissé un but gag, la conséquence de tout cela est qu’on perd le match. Cela n’empêche, mon équipe a développé un beau football et a dominé pratiquement le cours du jeu. La dernière touche nous a manqué et nous l’avons payé cash", a déploré le coach national à l'issue de la partie.

Une victoire face aux Colombiens, surpris par les Comores (1-1, aux t.a.b : 4-5), permettra aux "Verts" de se relancer dans la course pour les demi-finales.

Dans l'autre match du groupe C, le leader actuel du groupe C le Japon affrontera la surprenante équipe des Comores (13h00), avec la ferme intention de conforter sa position en tête .

Pour rappel, en cas d'égalité à l'issue des 90 minutes, les deux équipes seront départagées par la séance des tirs au but, selon le règlement de la compétition.

Outre l'Algérie, le Japon, les Comores, et la France -- pays hôte et le plus titré dans l'histoire de ce tournoi (12 trophée) -- huit autres pays prendront part à cette manifestation : le Ghana, l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Colombie, l'Indonésie, le Panama, le Mexique, et le Venezuela.

Les douze sélections ont été réparties en trois groupes de quatre, le premier de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales.

Le tournoi Maurice-Revello constitue une étape préparatoire pour les U23 algériens, en prévision des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.