Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi s'est entretenu jeudi avec l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, autour des opportunités de consolidation de la coopération et du partenariat dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon la même source, les deux parties ont salué les relations "fraternelles" et les liens historiques "privilégiés" unissant les deux pays, exprimant " leur soulagement de la concertation et de la coordination entre les deux pays frères et qui s'est consolidée davantage à la faveur de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en février dernier, à l'Etat du Qatar".

"Les entretiens ont permis d'évaluer les relations bilatérales dans le domaine du tourisme et de l'artisanat et d'examiner les voies et moyens, à même de les promouvoir et de les relancer, ainsi que les opportunités offertes en matière d'investissement touristique", lit-on dans le communiqué.

A l'occasion, l'ambassadeur du Qatar a révélé " la visite dans les tout prochains jours en Algérie, d'un nombre d'hommes d'affaires qataris qui s'intéressent à investir dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine du tourisme, et ce, en concrétisation de la nouvelle vision des autorités suprêmes des deux pays de, créer de véritables partenariats dans le contexte des défis communs".

De son côté, M. Hammadi a affirmé que "l'Etat algérien a réuni toutes les conditions adéquates, à travers la nouvelle Loi relative à l'investissement, pour faire éclore l'esprit d'initiative et diversifier l'économie nationale et qui contient un ensemble de dispositions qui visent à concrétiser les engagements du président de la République relatifs à l'amélioration du climat d'investissement, conformément à une vision globale et stable".

Les deux parties ont, en outre, convenu de " l'importance de finaliser le projet de mémorandum dans le domaine du tourisme entre les deux pays et de le signer dans les plus brefs délais".

Les deux parties ont également " réitéré leur détermination à intensifier les efforts et la coordination continue, à même de permettre de hisser les relations de coopération et concrétiser les objectifs communs des deux pays", a conclu le communiqué.