Les participants à une journée parlementaire sur "Le code communal et de wilaya: réalité de la gestion et ambitions de la relance économique" ont appelé, mardi à Alger, à élargir les prérogatives de l'élu local et à décentraliser la gestion, en accélérant la promulgation de la nouvelle loi des collectivités locales.

Dans leurs recommandations sanctionnant les travaux de cette Journée parlementaire organisée par le Groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) à l'Assemblée populaire nationale (APN), les participants ont mis l'accent sur "la nécessité d'élargir les prérogatives de l'élu local et de décentraliser la gestion, tout en accélérant la promulgation des nouveaux codes communal et de wilaya pour optimiser la performance des structures publiques, améliorer leur rentabilité, moderniser les collectivités locales et renforcer les capacités des élus".

Les participants ont insisté sur l'impératif d'alléger le contrôle administratif sur les collectivités locales, d'assurer un climat favorable à l'élu et de lui permettre de prendre la décision exécutive, en prévoyant des mécanismes de protection.

Ils ont appelé également à la dépénalisation des actes de gestion et à faire en sorte que la décision de suspension conservatoire suite à une poursuite judiciaire soit émise exclusivement par l'autorité centrale et puisse faire l'objet de recours devant la justice administrative.

L'accent a également été mis sur la nécessité d'adapter les textes de loi aux mutations socioéconomiques, d'associer les questions de développement local à la diversité des richesses, aux spécificités et capacités de chaque commune et de chaque région, et de renforcer les prérogatives des élus en matière de fiscalité locale.

Les participants ont insisté dans leurs recommandations sur "l'amélioration des modalités de gestion du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales pour une distribution équitable de ses ressources, ainsi que l'importance d'élaborer un cadre juridique aux communes pour qu'elles puissent s'engager dans l'investissement, contracter des crédits et établir des partenariats économiques".

Ils ont également mis l'accent sur "la formation continue des élus et des fonctionnaires des mairies à travers la mise en place d'un programme de formation visant l'amélioration du service public et de la gouvernance".

Intervenant à l'occasion, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale, Abou El Fadhl Baadji a mis en avant "la volonté de l'Etat à réaliser un décollage économique dans une Algérie nouvelle qui compte sur ses propres capacités.

Une Algérie ouverte à la coopération avec tous les partenaires dans le cadre gagnant-gagnant et soucieuse d'assumer son rôle en matière de rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région".

Le SG du FLN a recommandé, dans ce sillage, "la révision du code communal et de wilaya de manière à élargir les prérogatives de l'élu local dans le cadre de la consécration de la décentralisation et l'activation de l'esprit d'initiative conformément aux démarches entreprises pour jeter les fondements d'une Algérie nouvelle".