Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a exprimé ses sincères condoléances à la famille de l'ancien ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, décédé mardi à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie.

En cette douloureuse épreuve, le ministre a adressé ses condoléances les plus attristées et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt et à ses proches, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.

Le défunt qui a débuté son parcours en tant que journaliste à la Télévision algérienne, a occupé plusieurs postes de responsabilité tout au long de sa carrière professionnelle.

Directeur général respectivement du quotidien Echaâb et de l'agence Algérie Presse Service , le défunt s'est vu également confier le poste de directeur du Centre algérien de l'information et de la culture à Beyrouth (Liban) avant d'être désigné ambassadeur d'Algérie à Bahreïn.

Il a occupé aussi les poste s de porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères et de représentant de l'Algérie auprès de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), puis ministre de la Communication.

Fin décembre 2019, le défunt a été désigné ministre conseiller à la communication, porte-prole officiel de la présidence de la République.

Par ailleurs, le défunt a présidé, pendant plusieurs années, le Parti de la liberté et de la justice (PLJ).