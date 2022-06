Une annexe de tribunal à Ksar El-Hirane, inaugurée mardi par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tebbi, est venue renforcer les structures judiciaires de la wilaya de Laghouat. Relevant territorialement et administrativement du tribunal de Laghouat et appelée à améliorer

le service public et rapprocher les prestations du citoyen, la nouvelle annexe couvre une superficie de 8.500 m2, dont 5.800 m2 bâtis et comprenant notamment trois (3) salles d’audiences et autant de salles de délibérations, un guichet unique, une salle dédiée aux avocats, une salle informatique et une autre d’archives, selon sa fiche technique. S’exprimant lors de l’inauguration de cette structure, au second jour de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a affirmé qu’elle sera prochainement élevée au rang de tribunal à part entière et couvrira territorialement les communes de ksar El-Hirane, Bennacer Benchohra, Hassi-Delaâ et Hassi-R’mel.

M. Tebbi a inspecté, par ailleurs, l’établissement pénitentiaire de la commune de Bennacer Benchohra, avan t de s’enquérir des activités de la Cour de justice de Laghouat. Il a affirmé, à cette occasion, que son département attachait un grand intérêt à l’amélioration et à la modernisation des programmes de formation des magistrats afin de promouvoir l’action judiciaire, conformément aux objectifs tracés et visant à répondre aux attentes du citoyen.

"Une justice moderne et intègre produit une société vivant en cohésion, dans la quiétude et la confiance envers la patrie et ses institutions", a souligné le ministre à cet égard.