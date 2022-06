Huit (8) diabétiques présentant des complications au pied ont été pris en charge dans le cadre d’une coopération entre l’association algéro-française "Ashifa" (Association santé humanisme et innovation franco-algérienne) et le Centre hospitalo-universitaire de Constantine (CHUC) Dr.

Benbadis, a-t-on appris mardi du représentant local de cette association.

"Cette action constitue un partage de connaissances entre médecins et paramédicaux, membres de l’association Ashifa et leurs homologues du service de médecine interne du CHUC, dans le domaine des soins du pied diabétique pour minimiser les risques d’amputation", a précisé à l’APS Yacine Boudjaâda, soulignant que l’initiative s'inscrit dans le cadre d’une nouvelle mission médicale entre les deux parties.

Affirmant que toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour assurer aux staffs médicaux et paramédicaux la réussite de cette mission, l'intervenant a relevé l’apport de cette coopération dans l’actualisation des données s’agissant des soins du pied diabétique et "la prise en charge à temps des cas c omplexes".

Cette mission médicale, qui s’est déroulée du 26 au 30 mai courant, a englobé un volet théorique et un autre pratique, au cours duquel huit malades diabétiques ont été pris en charge en matière de soins du pied diabétique et de pratiques à suivre en fonction de l’évolution de la situation, a-t-il détaillé.

Rappelant que 26 interventions chirurgicales pédiatriques complexes ont été réalisées, dans le cadre de ce partenariat, au début du mois courant, au profit des enfants hospitalisés au sein de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de pédiatrie de Constantine, M. Boudjaâda a fait savoir que d’autres journées chirurgico-médicales dans diverses spécialités seront proposées de concertation avec des praticiens spécialistes des établissements de santé de Constantine.

L’Association santé humanisme et innovation franco-algérienne a lancé ses activités en Algérie en 2018, assurant jusqu'à présent plus d’une dizaine de missions médicales dans plusieurs wilayas du pays, axées sur la réalisation d’interventions chirurgicales compliquées en gastro-entérologie, gynécologie, orthopédie et pédiatrie notamment.