Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi le président de l'Observatoire national de la Société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui.

Dans une déclaration faite à l'issue de l'audience, M. Hamzaoui a relevé que de "nombreuses questions nationales d'actualité d'ordre socio-économique et politique ont été passées en revue", soulignant que l'audience s'inscrit dans le cadre des "concertations menées par le Président de la République avec les différents acteurs et composantes de la scène nationale".

Le rôle de la société civile sur la scène nationale a également été évoqué, a-t-il ajouté, précisant que "le Président Tebboune a affirmé son soutien et son encouragement au mouvement associatif et à la société civile pour lui permettre d'accomplir son rôle sur la scène nationale à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la consécration de la cohésion nationale et la concrétisation des principes de citoyenneté et des valeurs nationales".

L'audience a également permis, selon M. Hamzaoui, de "passer en revue de nombreuses décisions prises par le Président de la République au niveau du front social et dans le domaine économique, lesquelles auront un impact positif sur le citoyen et la société".

Il a ajouté que l'accent a été mis sur "la contribution de la société civile dans le développement national à tous les niveaux", outre "son impérative implication dans la prise de décision aux niveaux local et central, car il s'agit d'un partenaire clé et allié stratégique".

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.