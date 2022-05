Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Cette rencontre a permis de "confirmer la profondeur des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, tout en passant en revue la réalité et les perspectives de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie et les domaines connexes, ainsi que l'importance d'aller de l'avant afin de concrétiser les directives des dirigeants des deux pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, visant à réaliser plus d'intégration stratégique et le développement solidaire et intégré", selon le communiqué.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, ajoute la même source.