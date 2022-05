Les membres de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne de l'étranger du Conseil de la nation ont tenu, lundi, une séance de travail avec leurs homologues de la commission des affaires étrangères et européennes de la Chambre des députés italienne consacrée à "l'examen des moyens de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays", a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire.

Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne de l'étranger, Abdelmadjid Benkeddache, accompagné de membres du conseil, a présidé une séance de travail avec une délégation parlementaire de la commission des affaires étrangères et européennes de la Chambre des députés italienne, conduite par son président, Piero Fassino, a précisé le communiqué.

La séance de travail a été consacrée à "l'examen des moyens de renforcer les relations parlementaires et de leur insuffler une nouvelle dynamique pour les hisser au niveau des relations politiques, économiques et commerciales entre les deux pays, qui entretiennent des relations historiques marquées par une coordination continue à tous les niveaux", selon la même source.

A cette occasion, les deux parties ont convenu d'activer le rôle des groupes parlementaires d'amitié pour accompagner le développement en cours des relations entre les deux pays, qui connaissent un saut qualitatif sans précédent, à la faveur duquel l'Algérie est devenue un partenaire énergétique stratégique pour l'Italie".

La séance a également permis aux membres des deux commissions de "passer en revue de nombreuses questions internationales d'intérêt commun", notamment la situation en Libye et au Sahel et les répercussions de la crise en Ukraine.

Dans ce contexte, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au nécessaire règlement des conflits par des voies pacifiques dans le respect de la légalité internationale et de la souveraineté des Etats et des peuples, notamment en ce qui concerne le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et au respect des résolutions pertinentes de l'ONU.

Les deux parties ont, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire à travers la coordination entre les Parlements fa ce aux défis qui se posent aux pays de la Méditerranée, appelant dans ce cadre à "réactiver le mécanisme de dialogue 5+5 au niveau parlementaire".

La visite de la délégation parlementaire italienne en Algérie (29 mai-1er juin) intervient à l'invitation de l'Assemblée populaire nationale.