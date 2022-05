Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, lundi, le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, dans le cadre des efforts constants visant à renforcer la coordination entre les deux organes, indique un communiqué de la chambre basse du parlement.

Cette rencontre s'inscrit "dans le cadre des efforts constants visant à renforcer la coordination entre l'APN et le CNDH, au service des droits de l'Homme et à consolider les acquis individuels et collectifs, tel que stipulé par la Constitution de 2020 initiée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précise-t-on de même source.

Lors de cette audience, M. Boughali a "mis en avant les réalisations accomplies par l'Algérie dans ce domaine et son respect des chartes internationales y afférentes et de ses engagements''.

Pour sa part, M. Zaalani a présenté un exposé sur le fonctionnement de tous les services relevant du conseil, réaffirmant que le CNDH a pour objectif de promouvoir et d'ancrer les principes des droits de l'Homme, mais aussi de faire répandre sa culture au sein de la société algérienne.