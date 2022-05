Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a indiqué lundi à Alger que son département s'employait à associer l'ensemble des acteurs du secteur pour assurer le succès de la saison estivale 2022.

Invité du Forum de la Radio algérienne, le ministre a précisé que "les préparatifs de la saison estivale de 2022 ont été lancés dès le début de l'année avec la participation de l'ensemble des acteurs, après la stagnation de l'activité touristique pendant plus de deux ans à cause de la pandémie de Covid-19".

M. Hamadi a insisté sur la nécessité "d'améliorer les prestations et de proposer des structures d'hébergement à des prix raisonnables", faisant état de "la mise en place d'un programme associant les parties concernées pour la simplification des démarches administratives au profit des personnes souhaitant mettre en location leurs habitations".

En 2022, 39 nouveaux établissements hôteliers d'une capacité de plus de 3.000 lits sont venus renforcer le parc hôtelier au niveau national, a fait savoir le ministre.

Concernant les prix des structures d'hébergement, le ministre a précisé qu'ils sont "soumis à la loi de l'offre et de la demande", soulignant qu'un projet de décret exécutif était au niveau du secrétariat général du Gouvernement pour le plafonnement des prix selon la classification des structures touristiques.

Quant à l'exploitation des plages, le ministre a indiqué que cette question était débattue au niveau de la commission paritaire, suite à quoi la gestion des plages a été confiée à des opérateurs touristiques et aux propriétaires d'hôtels jouxtant ces plages, dans "le respect du principe de la gratuité d'accès et de l'offre de services de qualité et à des prix raisonnables".

M. Hamadi a, par ailleurs, relevé la nécessité d'accompagner et de diversifier les investissements "en levant tous les obstacles devant les investisseurs, appelés eux aussi à honorer leurs obligations".

Le ministre a indiqué, dans un autre contexte, que le Conseil national du tourisme, créé en 2002, serait réactivé "prochainement" après la révision de son décret exécutif.

Quant à la participation du secteur à la préparation des Jeux Méditerranéens, prévus à Oran en juin prochain, M. Hamadi a fait savoir que son département envisagerait de soutenir le parc hôtelier par 194 hôtels d'une capacité de plus de 19.000 lits, identifier 27 monuments historiques pour promouvoir le t ourisme dans l'Oranie et partant en Algérie, outre la formation de 193 guides touristiques et accompagnateurs pour les participants et la mobilisation de plus de 30 inspecteurs du tourisme.

A l'issue de son intervention, le ministre a mis en avant l'importance de préserver l'artisanat et de le protéger de la contrefaçon en favorisant la formation, en améliorant la qualité et en promouvant toutes sortes de métier.