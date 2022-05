Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé lundi à Constantine que son département ministériel s’emploie à ‘’élaborer un système éducatif développé au cours de la prochaine rentrée scolaire 2022- 2023, en application des mesures prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir le secteur’’.

‘’Le ministère de l'Education nationale travaille à l'élaboration d'un système éducatif développé, homogène, efficace et rentable, conformément à la vision du président de la République qui attache une grande importance au secteur, en particulier le cycle primaire qu'il considère comme la clé de voûte du système éducatif’’, a précisé M. Belabed lors d’une rencontre avec la presse, tenue au Cercle de l’armée dans le cadre d’une visite de travail effectuée dans la wilaya.

Le ministre a, dans ce sens, souligné que ‘’le président de la République a pris un certain nombre de mesures qui seront dévoilées à la rentrée prochaine’’, citant ‘’l'adaptation des programmes, des méthodologies, l’allégement du poids des cartables, le renforcement de la pratique de l'éducation physique au primaire et l’introduction de la filière des arts dans l'enseignement secondaire’’.

Il a indiqué, dans ce contexte, qu'’’un grand nombre de lycéens à l’échelle nationale ont choisi la filière des arts à travers ses quatre spécialités (cinéma, théâtre, arts plastiques et musique) après avoir été dans des troncs communs’’, ajoutant que ''l'orientation générale de l'Etat algérien qui s'inscrit dans le cadre de transformations majeures du système éducatif s'articule autour de l'enseignement technologique et scientifique en raison de ses répercussions sur l'économie nationale’’.

Au début de sa visite dans la wilaya de Constantine, le ministre de l'Education nationale a procédé à l’inauguration du lycée chahid Mohamed Saidani, d'une capacité de 1000 places pédagogiques, et inspecté l'avancement des travaux de réalisation du lycée Tayeb El Okbi, dans la circonscription administrative Ali Mendjeli (Sud-ouest de Constantine).

M. Belabed s'est rendu, par la suite, à l'université des sciences islamiques Emir Abdelkader, au chef-lieu, où il a présidé la cérémonie de distribution des décisions de nomination et d'intégration de 1 883 encadreurs éducatifs dans le cycle primaire, en présence des autorités locales, civiles et militaires, et les responsables locaux du secteur de l'éducation, dans la salle des conférences de la même université.

Lors de son allocution, le ministre a précisé que ‘’le grade d’encadreur éducatif n'existait pas auparavant dans le secteur de l'éducation’’, soulignant que ‘’l'Etat a pris la décision de régulariser la situation des titulaires de contrat de pré-emploi en les intégrant dans le secteur de l'éducation, ce qui leur ouvrira de larges perspectives conformément aux lois en vigueur’’.

M. Belabed a également affirmé que ‘’le plan d'action du Gouvernement veille au bien-être des élèves et du personnel de l'éducation nationale de manière égale’’, révélant que ‘’le statut relatif aux affiliés du secteur sera révisé’’.

Le ministre a fait également savoir qu'"une décision a été prise pour octroyer une prime aux superviseurs de l’opération de vente des manuels scolaires’’, ajoutant que ‘’la condition du taux de réussite dans les établissements retenue auparavant pour les mutations des fonctionnaires a été abandonnée".