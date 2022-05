Les épreuves des tests de niveau de fin d'année pour le passage au niveau supérieur pour les apprenants inscrits dans l'enseignement à distance (cycles moyen et secondaire), ont débuté mardi, avec la participation de près de 400 000 candidats répartis sur 1542 centres d'examen à travers le territoire national.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné le coup d'envoi de ces épreuves à partir du nouveau collège d'enseignement moyen (CEM) "Les vergers" (Birkhadem), où il a indiqué que ces tests sont une "seconde chance pour nos fils et nos filles qui veulent regagner le système éducatif par le baccalauréat ou par le Brevet d'enseignement moyen (BEM), et s'adressent également à tous les citoyens pour améliorer leur niveau et atteindre les niveaux requis dans la vie professionnelle".

L'enseignement à distance est un "moyen de formation parallèle à l'enseignement formel", a ajouté le ministre, soulignant que le ministère œuvre à promouvoir et à soutenir l'enseignement à distance. Par ailleurs, le directeur de l'Office national de l'enseignement et de la formation à di stance (ONEFD), Mohamed Bouaziz, a fait état de son côté, de l'élaboration de l'application "Fanous" au profit des aveugles et des malvoyants, ce qui permettra de faciliter le processus éducatif pour cette catégorie.