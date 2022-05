Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a examiné, lundi à Alger, avec la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Naila Nouira Gongi, le potentiel industriel et les opportunités du partenariat bilatéral entre l'Algérie et la Tunisie, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon la même source, M. Zeghdar a reçu au siège du ministère, Mme Gongi qui effectue une visite de travail en Algérie.

L'audience a porté sur la coopération algéro-tunisienne dans le secteur industriel et les perspectives de sa consolidation, à la lumière de " la grande dynamique" que connaissent les relations " excellentes et profondes " entre les deux Etats " frères" et les visites officielles de haut niveau échangées, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également passé en revue, à l'occasion, le potentiel industriel dans les deux pays et les opportunités du partenariat bilatéral fructueux dans plusieurs domaines et les filiales industrielles, à leur tête l'industrie agro-alimentaire et de transformation, les industries électriques, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que le développement des pôles technologiques, indique le ministère.

Les deux parties ont également plaidé pour la consolidation de la coopération institutionnelle entre les deux ministères chargés de l'Industrie dans les deux pays, notamment en ce qui a trait à la promotion de l'investissement, la normalisation, la certification selon les normes, la métrologie et la propriété industrielle.

A ce titre, les deux parties sont convenues de réactiver les accords conclus de part et d'autre et dont la mise en œuvre a accusé un retard en raison de la pandémie du Coronavirus, lit-on dans le communiqué. Les deux responsables sont convenus, en outre, d'accélérer le développement des zones d'activité dans les régions frontalières communes et de mettre à disposition les infrastructures et l'écosystème qui leur sont indispensables et qui " auront un impact positif pour les deux pays et les opérateurs économiques".

Après avoir mis en exergue le nouveau système juridique de l'investissement, M. Zeghdar a réaffirmé " la volonté de l'Algérie d'intensifier et d'élargir les domaines de coopération, du partenariat et de l'investissement au niveau institutionnel et au niveau des hommes d'affaires". Pour sa part, la ministre tunisienne a appelé à " intensifier les rencontres entre les dé légations et les hommes d'affaires dans les deux pays, en vue d'exploiter les opportunités de coopération et de partenariat bilatéraux possibles".

… et Bennatou Ziane

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Bennatou Ziane, a reçu la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, avec laquelle il a évoqué les moyens du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cet entretien, tenu lundi au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue les axes de coopération entre l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) et l'Agence tunisienne pour la conservation de l'énergie (ANME) dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, à travers un projet du mémorandum d'entente, selon la même source.

A travers ce mémorandum d'entente, les deux parties exprimeront leur volonté de développer la coopération et l'échange d'expériences et d'expertise notamment, le renforcement des capacités, le montage et le pilotage de projets, le contrôle de la qualité et la certification, la réglementation, la planification énergétique et les systèmes d'aide à la décision, la diffusion de l'information, et les études et la planification énergétique.

A cette occasion, M. Ziane a présenté les grands axes du programme de développement de son secteur.

Il également discuté avec la ministre tunisienne des échanges d'expérience des différents projets des deux pays dans le domaine des énergies renouvelables et la transition énergétique, notamment en matière d'énergie solaire, d'hydrogène vert, des chauffe-eaux solaires, d'applications des startups et des voitures électriques, du secteur d'agriculture, aussi des questions internationales d'intérêt commun telle que les crédits carbone.

Mme Gongi a exprimé sa satisfaction sur la qualité des relations entre les deux pays, et l'intérêt de développer une coopération entre le secteur privé des deux pays en créant des mécanismes d'échange d'expérience entre groupement professionnels (clusters), selon le communiqué.