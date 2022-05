Le président du Haut conseil islamique, le Dr Bouabdallah Ghoulamallah, a souligné, lundi à El-Bayadh, l’importance et la nécessité de la recherche sur la pensée du défunt penseur algérien, ancien président du HCI, le Dr Bouamrane Cheikh (1924-2016).

Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de la première rencontre nationale intitulé "le Dr.Bouamrane Cheikh et son parcours intellectuel", organisé par le centre universitaire "Nour Bachir" d’El-Bayadh, en coordination avec le HCI, le Dr Bouabdallah Ghoulamallah a mis en avant le haut niveau atteint par le défunt, l’un des philosophes de l’Algérie de l’ère moderne, à travers ses travaux sur la renaissance de la pensée islamique et son action à défendre la personnalité l’identité algériennes. "Durant son long parcours professionnel, de l’enseignement à l’administration, Cheikh Bouamrane a beaucoup donné à l’Algérie.

Il a contribué à la mise en place du dialogue et de la coexistence entre les différents courants, sachant qu’il avait une bonne connaissance de la culture de l’autre", a souligné l’orateur, appelant les jeun es à accorder une attention particulière à ces personnalités nationales qui ont donné au monde une des meilleures images de l’Algérie".

Le président du HCI a également insisté sur "la nécessité de préserver le legs des savants, dont le défunt Cheikh Bouamrane, en suivant leurs traces dans le cursus, dans la manière dont ils ont pensé, et des méthodes adoptées qui leur ont permis de faire exposer leurs idées et de résoudre les problématiques tant intellectuelles que sociales".

Il a également insisté sur le rôle de l'université pour en faire la locomotive qui conduit la société dans l'analyse des problèmes et la recherche de nouvelles solutions compatibles avec la science, la culture et l'esprit humain.

Dans ce contexte, il a appelé les jeunes à s’inspirer de la pensée et de la logique initiées par Cheikh Bouamrane.

De son côté, le Dr. Badji Abdelaziz a souligné les dimensions religieuse et nationale dans la pensée de Cheikh Bouamrane, à travers une lecture critique de ses écrits et ses positions intellectuelles défendues.

L’orateur a également souligné les grandes contributions apportées par le défunt dans divers domaines culturels, religieux, intellectuels et nationaux.

Selon lui, la dimension nationale se manifeste dans la pensée de Cheikh Bouamrane à travers la consécration du patriotisme dans son écriture et en introduisant les personnalités et symboles de la guerre de libération.

Pour sa part, M. Abdelkader Boutadjine a passé en revue les grands efforts déployés par Cheikh Bouamrane au cours de son parcours professionnel et culturel et le rôle qu'il a joué dans la relance de l'esprit patriotique chez les jeunes, faisant une halte sur la période de scoutisme à travers le groupe "Bouderka" des SMA, fondé par le défunt dans la wilaya d'El-Bayadh durant période du colonialisme français.

Cet universitaire a souligné que cette rencontre est venue mettre en lumière l'effort intellectuel et l'apport philosophique éminent de Cheikh Bouamrane et l'importance du discours réaliste dans sa pensée pour établir un discours de renaissance. A l'issue de la rencontre, les participants ont appelé à publier les œuvres du défunt ainsi qu’à leur traduction dans plusieurs langues.

L’assistance a également recommandé de consacrer des mémoires de fin d'études traitant du travail et de la pensée du défunt et d’officialiser la rencontre et l'ériger au niveau d’une rencontre internationale.

Les travaux de cette rencontre nationale, qui a vu la présence des autorités locales, ont été marqués par la signature d'une convention de coopération et de partenariat entre le HCI et le Centre universitaire d'El-Bayadh, portant sur des projets intellectuels et culturels relatifs à la culture nationale.

Une visite à la maison natale de Cheikh Bouamrane dans le village de Makther, dans la commune d'El Bayadh, a été organisée au profit des participants à cette rencontre.

Le défunt Cheikh Bouamrane a assumé plusieurs responsabilités au sein de l'Etat, dont la présidence du HCI de 2001 à 2016, date de son décès, rappelle-t-on.