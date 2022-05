Un financement de 166 millions DA a été consacré par la société nationale de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) pour le renforcement du réseau d’électricité dans la wilaya d’El-Meniaa, a indiqué un communiqué de l’entreprise. L’opération s'inscrit dans le cadre du plan d’urgence mis en place pour l’été 2022 et portant notamment sur la réalisation de 6,3 km de lignes électriques de basse et moyenne tension, a-t-on signalé.