La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar Krikou a mis en avant, lundi à Amman (Jordanie), l'expérience algérienne sur l'octroi de l'allocation chômage aux jeunes (hommes et femmes) jusqu'à leur insertion en milieu professionnel, en la qualifiant d'"unique du genre" au niveau arabe et africain, a indiqué un communiqué du ministère.

S'exprimant lors des travaux du 1er Forum arabe pour l'égalité des sexes organisé par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), Mme Krikou a salué "la décision souveraine et judicieuse prise par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune" qui dénote, a-t-elle dit, "l'intérêt accordé par l'Etat aux jeunes, au volet social et à la consécration du principe d'égalité des genres".

Cette mesure, poursuit la ministre, "concerne plus d'un million de jeunes des deux sexes, ayant bénéficié également d'une couverture sociale". "Il s'agit d'assurer une prise en charge sociale à cette catégorie lui permettant de subvenir à ses besoins quotidiens jusqu'à l'accès au monde du travail", a expliqué Mme Krikou. "La question de l'égalité des sexes ne se pose même pas en Algérie, que ça soit dans le monde du travail, pour les salaires, ou dans les domaines de l'enseignement et de la santé", a affirmé la ministre.

"La nouvelle Constitution garantit aux citoyens, hommes ou femmes, les mêmes droits et devoirs, en éliminant les entraves empêchant leur épanouissement et leur participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle", a souligné Mme Krikou dans son intervention sur l'égalité des genres. "Cette vision constitutionnelle s'est concrétisée à travers l'adoption d'une approche garantissant le droit du travail à tous les citoyens, sans aucune discrimination basée sur le genre, en application de l'article 67 de la Constitution de 2020", a-t-elle précisé. L'Algérie est "l'un des premiers" pays à avoir élaboré une loi organique pour augmenter le taux de représentativité des femmes au sein des assemblées élues et opté pour le système de parité consacré dans la Constitution de 2020, un système entré en vigueur après la promulgation de la loi organique portant régime électoral en 2021, a-t-elle rappelé.