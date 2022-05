La visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Italie à l'invitation de son homologue, M. Sergio Mattarella, a constitué une nouvelle opportunité pour approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, à la faveur notamment des accords de coopération signés dans différents domaines.

A l'entame de sa visite d'Etat de trois jours (mercredi, jeudi et vendredi), le Président Tebboune a rencontré des représentants de la communauté nationale établie en Italie pour écouter leurs préoccupations et attentes, une tradition observée par le chef de l'Etat au cours de toutes ses visites à l'étranger.

Lors de ses échanges avec la diaspora, le Président Tebboune a mis en avant la solidité des relations algéro-italiennes qui comptent, a-t-il dit, parmi "les relations arabo-européennes les plus fortes dans la région méditerranéenne".

Evoquant les relations profondes avec l'Italie, le chef de l'Etat a rappelé les positions historiques et honorables de Rome vis-à-vis de l'Algérie, notamment lors de la Guerre de libération, voire même au lendemain de l'indépendance, à travers le soutien apporté par ce pays ami à l'Algérie dans ses moments les plus difficiles.

Lors de cette rencontre, le président de la République a appelé les membres de la diaspora à lancer des projets avec leurs homologues italiens et bénéficier de leurs expériences notamment en ce qui concerne les start-up.

Au deuxième jour de sa visite, un accueil solennel a été réservé au Président Tebboune par son homologue italien Mattarella, au Palais présidentiel du Quirinal conformément aux us et coutumes italiens, où les deux Présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête, qui ont été élargis aux délégations des deux pays.

Lors d'un point de presse animé conjointement avec son homologue italien, au terme de leurs entretiens, le Président Tebboune a mis en avant la profondeur historique enracinée des relations bilatérales, ajoutant: "Nos relations avec l'Italie, pays ami, ont toujours été au beau fixe (tout au long des décennies)".

Il a fait état d'une "convergence totale" entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, qu'il s'agisse de la situation au Maghreb arabe ou en Méditerranée.

Sur le plan de la coopération bilatérale, le Président Tebboune a réitéré l'engagement de l'Algérie à entretenir l'amitié qui l a lie avec l'Italie "par tous les moyens, et non seulement par la coopération énergétique".

La coopération énergétique entre les deux pays "va de soi", car les relations de l'Algérie avec ses amis sont essentiellement fondées sur "la confiance et une seule parole qui ne change pas", a-t-il fait valoir.

Relevant l'existence d'un "lien organique" entre les deux pays dans le domaine énergétique, le chef de l'Etat a fait part de l'éventualité de développer cette coopération en menant une exploration commune entre les sociétés Sonatrach et ENI.

"Tout surplus dans la production devant être orienté, en fonction de la demande, vers l'Italie, pays ami qui pourra devenir distributeur pour l'Europe", a-t-il dit.

Il a fait état de "la proposition de réalisation d'un câble sous-marin entre l'Algérie et l'Italie, en vue d'approvisionner l'Italie et une partie de l'Europe en énergie électrique", dévoilant le lancement par les deux pays de la production de panneaux solaires dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès et d'autres produits par deux sociétés algérienne et italienne.

Faisant part "d'une volonté commune des deux pays de produire de l'hydrogène vert et l'exporter vers l'Italie", le Président Tebboune a indiqué que "les perspectives sont ouvertes pour les start-up (algériennes) qui peuvent bénéficier de l'exp érience italienne et collaborer avec leurs homologues italiennes dans le domaine de l'industrie".

Le Président Tebboune a également exprimé le souhait de lancer avec Rome une coopération dans le domaine de la construction navale civile ou militaire.

Sergio Mattarella, a affirmé, pour sa part, que l'Algérie est "un partenaire stratégique pour l'Italie, notamment en matière d'énergie, mais aussi dans d'autres domaines".

Il a également évoqué "la coopération importante" entre les deux pays dans plusieurs secteurs qui va au-delà du secteur énergétique et qu'il souhaite renforcer davantage, qualifiant le marché algérien "de très important" aux yeux de l'Italie.

La coopération culturelle entre les deux pays, unis par une "civilisation commune dans la Méditerranée" n'étant pas en reste, le chef de l'Etat italien a passé en revue plusieurs initiatives en cours de réalisation, tels la restauration de monuments culturels et archéologiques, l'échange de chercheurs et d'étudiants ou encore la coopération inter-universitaire.

Se félicitant de la tenue, juillet prochain à Alger, du quatrième sommet entre les gouvernements italien et algérien, le président Mattarella a qualifié l'événement de "rendez-vous d'une importance capitale".

Le Président Tebboune a également été reçu par le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi au Palais Chigi, où un accueil solennel a été réservé au chef de l'Etat et à la délégation qui l'accompagne.

Renforcer la coopération entre Sonatrach et ENI

A l'issue des entretiens entre les deux parties, plusieurs protocoles et mémorandums d'entente de coopération ont été signés.

Outre le mémorandum d'entente signé entre les groupes Sonatrach et ENI pour développer les projets du gaz et de l'hydrogène vert, la cérémonie de signature a concerné les secteurs des PME, du tourisme, de la culture et des domaines de lutte contre la corruption et le terrorisme.

Le président de la République s'est entretenu ensuite avec la présidente du Sénat italien, Maria Elisabetha Alberti Casellati et le président de la Chambre des députés, Roberto Fico.

Dans le cadre du programme de la 2e journée de visite, le Président Tebboune a été honoré par le Maire de Rome, Roberto Gualtieri, lors d'une rencontre de courtoisie tenue au siège de la mairie où un présent lui a été offert consistant en une réplique de "la Louve Capitoline", symbole de la ville de Rome.

Le Président Tebboune a visité, ensuite, la prison "Mamertine" de Rome où le roi numide Jugurtha a été emprisonné.

M. Sergio Mattarella a offert, jeudi soir au Quirinal, un dîner en l'honneur du président de la République, suite à quoi, ils se sont offert des présents avant d'assister à une soirée musicale animée par le maestro algérien Salim Dada.

Au troisième et dernier jour de sa visite d'Etat, M. Tebboune s'est rendu en compagnie de Sergio Mattarella, en train, de Rome à Naples (sud), puis à la Résidence présidentielle italienne Villa Rosebery où il a été reçu par son homologue italien.

Au balcon de la Villa Rosebery, avec vue sur le front de mer où est accosté le prestigieux navire Amerigo-Vespucci, le Président Tebboune a assisté à une salve de 21 coups de canon tirée en son honneur, une première dans les accueils réservés par l'Italie aux chefs d'Etat.

Après le déjeuner offert à la Villa Rosebery en son honneur, le président de la République a visité, en compagnie de son homologue italien, le musée national de Naples, Capodimonte.

A la fin de la visite, le chef de l'Etat et la délégation l'accompagnant ont été salués à leur départ de l'aéroport international de Naples, Capodichino.