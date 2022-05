L’élite universitaire est un "acteur majeur" dans l’émergence d’une "nouvelle ère porteuse de progrès", a estimé, mercredi à Médéa, le président de l’observatoire nationale de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui.

L’université constitue un "pilier fondamental dans la construction d’une Algérie forte et prospère, apte à relever tous les défis auxquels elle fait face aujourd’hui et à s’émanciper de toutes les formes de dépendances vis-à-vis de l’extérieur", a déclaré M. Hamzaoui lors d’une rencontre nationale des étudiants affiliés à l’organisation nationale des étudiants libres, organisée à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant (19 mai) .

Mettant en accent le rôle "déterminant" de l’université dans le processus de croissance économique, le président de l’observatoire national de la société civile a affirmé que le pays "se construira grâce à sa propre matière grise et l’implication des compétences qui sortent chaque année des bancs de l’université".

"L’engagement des étudiants et des lycéens dans la guerre de libération doit être une source d’inspiration pour nos universitaires afin de poursuivre ce qu’ils ont commencé à accomplir et parachever l’édification d’un état fort, solide et jouissant de son indépendance totale", a-t-il soutenu.

En tant qu’organe constitutionnel, l’observatoire national de la société civile œuvre à "fédérer" toutes les énergies pour le bien être du pays et contribuer à la concrétisation des objectifs de développement, a-t-il conclu.