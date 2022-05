Un programme d'accompagnement des innovateurs, a été lancé mercredi, au profit de 500 étudiants à travers tout le territoire national, dans l'objectif de les former dans les domaines de l'entreprenariat.

Baptisé "Leader génération", ce programme est initié par l'organisation Indjaz El Djazair et LG Electronics Algérie, et porte sur l'organisation de sessions de formation en ligne, et en présentiel au niveau de 12 universités, a précisé le directeur marketing de LG Electronics Algérie, Mustapha Mohammedi, lors d'une conférence de presse tenue au siège d'Algeria Venture, à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de ce programme.

Quant à l'intérêt de ce programme qui s'étalera sur une année, M. Mohammedi a souligné qu'il permettra à ces jeunes universitaires d'acquérir un ensemble de compétences entrepreneuriales à travers des formations focalisées sur la connaissance de l'écosystème entrepreneurial algérien, l'acquisition de connaissances complémentaires nécessaires à l'entrepreneuriat et la gestion de projets.

A l'issue de ces sessions, les deux partenaires lanceront une formation supplémentaire au profit de 22 étudiants sélectionnés parmi les 500 participants, dans le but de concourir pour le titre d'"Ambassadeurs du savoir".

Ces ambassadeurs auront pour mission de reproduire les mêmes informations au sein de leurs universités respectives, a-t-il précisé.

A ce propos, le directeur des opérations à Injaz El Djazair, Idir Nasser Belkebir, a expliqué que ces ambassadeurs seront chargés d'organiser des événements entrepreneuriaux, afin d'encourager les étudiants de leurs universités à initier des projets locaux dans différents domaines dont les nouvelles technologies, l'e-business et l'écologie.

"L'objectif est d'encourager l'émergence des micro-entreprises et des startups", a-t-il affirmé, ajoutant que les deux partenaires comptent associer les acteurs institutionnels tels les incubateurs afin d'aider ces jeunes à concrétiser leurs projets sur le terrain.

Pour sa part, la directrice de Injaz El Djazair, Leen Jaber, a assuré que cette initiative permettra aux jeunes universitaires désireux de se lancer dans l'entreprenariat de connaître les différents mécanismes qui les aideraient à concrétiser leurs projets. Dans ce cadre, elle a affirmé que son organisation qui existe depuis 12 années a pu accompagner plus de 80.000 étudiants dans près de 40 wilayas du pays, à travers plus de 20 programmes de formation.