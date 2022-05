Recevoir une contrepartie pour allaiter son enfant. Le projet pilote, expérimenté dans les régions du Derbyshire et le South Yorkshire l'an dernier a bien fonctionné. Il va être étendu à tout le pays. Au départ, elles étaient 108 jeunes mamans britanniques à avoir accepté d'allaiter en échange de bons d'achat pour chouchouter leur bébé avec des vêtements, des jouets et des produits alimentaires.

Si l'initiative a suscité pas mal de remous en Grande-Bretagne, elle a été victime de son succès. Le bilan est si positif que l'expérience, à l'origine circonscrite à deux comtés, va être étendue à 4 000 femmes originaires de tout le pays. Le Royaume-Uni connaît le plus bas taux d'allaitement en Europe (65 % de mères allaitent, un taux en-dessous des autres pays européens).

Malgré ses détracteurs, la méthode semble avoir fait ses preuves au niveau local pour inciter les mamans britanniques à donner le sein à leur nourrisson. Les participantes au projet ont pu gagner jusqu'à 240 euros pour six mois d'allaitement. Elles ont reçu leurs bons d'achat selon leur souhait, quand leur bébé avait deux jours, dix jours, trois mois ou six mois. L'extension du projet va être supervisée par les universités de Sheffield, Dundee et Brunel, au Royaume-Uni. Le Dr Clare Relton, interrogée par The Guardian, justifie la méthode : "Pendant des décennies des majorités de bébés ne recevaient pas assez de lait maternel malgré les efforts entrepris pour changer la donne.

Maintenant nous allons conduire ce vaste projet pour voir si les bons d'achat peuvent augmenter le taux d'allaitement du pays et constituer une utilisation utile des fonds publics britanniques".