La société française de pédiatrie alerte les parents de jeunes enfants sur les risques liés au port de colliers de dentition. Les colliers d'ambre ont la réputation (non établie) de calmer les douleurs des poussées dentaires des tout-petits. A la mode, ils sont achetés par de nombreux parents notamment en pharmacie, magasin de puériculture ou sur Internet.

Cependant le port d'un collier par un petit enfant comporte un risque d'étranglement. En outre, le collier peut se rompre et exposer l'enfant au risque de s'étouffer en inhalant les perles d'ambre.

De mars à juillet 2011, les services de pédiatrie de deux hôpitaux à Toulouse et Montauban ont distribué des fiches d'information sur les dangers de ces colliers. Ils ont également conduit 25 entretiens dont il résulte que les nourrissons ont commencé à porter un collier dès l'âge de 4 mois en moyenne. Plus de 90% des parents n'ont pas été informés des dangers potentiels lors de l'achat du collier. Même informés d'un cas récent de décès accidentel lié au port d'un collier, certains parents ont continué de faire porter un collier à leur nourrisson, tant ils redoutaient de voir leur enfant souffrir. Or les bénéfices supposés de ces colliers ne se basent sur aucune preuve scientifique.

Les auteurs de l'étude recommandent l'interdiction de la vente de ces colliers de dentition dans les pharmacies. De plus, toute publicité vantant les mérites de ces colliers devrait être interdite. Plusieurs décisions de l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament (ANSM) ont déjà été prises en ce sens depuis 2010. Tous les professionnels de la petite enfance sont également encouragés à parler aux parents des risques liés à cette pratique.