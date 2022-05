Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), Noureddine Ould Ali, a indiqué vendredi que le tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France), prévu du 29 mai au 12 juin, constituera "une étape préparatoire" en vue des prochaines échéances. "La liste des joueurs devant prendre part à ce tournoi a été officiellement arrêtée.

Le tournoi de Toulon constituera une étape préparatoire en vue des prochaines échéances, on fera tout pour bien représenter l'Algérie", a indiqué Ould Ali sur les ondes de la radio nationale. La sélection des U23 a disputé cette semaine deux matchs amicaux face à son homologue palestinienne au stade du 5-juillet d'Alger, soldés par deux victoires : 3-1 et 2-0. "Cette double confrontation nous a permis de jauger la qualité des joueurs, d'autant plus, que certains éléments évoluant à l'étranger étaient dans l'impossibilité de nous rejoindre", a-t-il ajouté. Et de préciser : "Les joueurs de cette sélection sont en réalité des U21, et seront des U23 dans deux années".

Noureddine Ould Ali n'a pas omis de lancer un appel aux clubs pour une meilleure collaboration, dans l'intérêt de l'équipe nationale. " Nous donnons l'occasion aux joueurs pour étaler leur qualités au niveau de la sélection, en parallèle, les clubs doivent collaborer en nous mettant leurs joueurs à notre disposition en dehors du calendrier de la Fifa", a-t-il conclu.

Au tournoi de Toulon, les Algériens évolueront dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon, et des Comores. Les "Verts" entameront la compétition le 31 mai face au Japon, avant de défier la Colombie le 3 juin, puis les Comores le 6 juin. Outre le rendez-vous de Toulon, les U23 préparent les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain.

La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.