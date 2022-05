Treize troupes de neuf wilayas du pays ont confirmé leur participation à la 12ème édition du festival national du théâtre de marionnettes, prévu à Aïn Témouchent, à partir du 8 juin prochain, a-t-on appris, mercredi, du commissaire de cette manifestation Ali Bouchikhi.

Ce festival enregistre son retour sur la scène culturelle locale après une interruption de deux ans due à la pandémie de la Covid-19.

Pour cette édition, dix-huit représentations théâtrales sont programmées durant cinq jours, a souligné l’intervenant. Cette manifestation, organisée sous le thème "théâtre de marionnettes, éducation et divertissement ", verra la présentation de spectacles à la maison de la culture "Aïssa Messaoudi" et la bibliothèque principale de lecture publique "Malek Bennabi" du chef-lieu de wilaya ainsi que dans les localités de Hammam Bouhadjar et Beni Saf, avec la possibilité de programmer d’autres représentations supplémentaires au niveau de certaines zones d'ombre de la wilaya, a ajouté M. Bouchikhi.

Cette édition, inscrite dans le cadre des activités marquant les festivités du 60ème a nniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale et de la fête de l’indépendance et la jeunesse, coïncidera également avec la célébration de la journée nationale de l’artiste (8 juin). Le jury, composé de spécialistes dans le théâtre pour enfants, désignera et récompensera les meilleures représentations en lice lors de ce festival.