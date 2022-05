Vingt (20) personnes sont décédées et 419 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays durant ces dernières 48 heures, indique, samedi, un communiqué de la Protection civile.

La Direction générale de la Protection civile (DGPC), a rappelé, à ce propos, aux conducteurs et les usagers de la route au respect strict du code de la route et avoir le sens de responsabilité pendant la conduite pour éviter les pertes humaines et matériels qui surviennent, souligne le même communiqué.

Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile de la wilaya d'Oran ont repêché, durant la même période, le corps d'un adolescent de 16 ans décédé noyé en mer à la plage belle vue dans la commune d'Ain-Turk, tandis qu'un autre corps d'un jeune de 19 ans, porté disparu depuis le 22 mai, a été repêché dans la wilaya de Mostaganem au niveau de la plage de Sidi-Mahdjoub, note la même source.

D'autre part, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de huit incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas de Tizi-Ouzou, Sétif, El -Tarf, Tamanrasset, Bouira, Djelfa, Mostaganem et Blida, ajoute le communiqué.