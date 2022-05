La brigade de la circonscription centre de la Police judiciaire d'Alger a arrêté une association de malfaiteurs pour détournement de deniers publics, indique vendredi un communiqué du corps constitué. Les éléments de la Police judiciaire "ont arrêté 04 individus originaires d'Alger, âgés entre 40 et 65 ans, dans une affaire de constitution d'"une association de malfaiteurs" poursuivis pour "faux et usage de faux en écritures publiques, obtention d'indus privilèges et détournement de deniers publics".

Un montant de 1,54 million Da a été accaparé par les éléments de la bande.

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.