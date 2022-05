L’Algérienne des eaux ( ADE) de la wilaya de Mostaganem a lancé, mercredi, une vaste campagne pour l’éradication de quelque 500 fuites d’eau, en prévision de la saison estivale, a-t-on appris de l’unité de wilaya de cette entreprise publique.

Le directeur de l’unité de l'ADE, Miloud Habi a, dans une déclaration à l’APS en marge du lancement de cette initiative qui entre dans le cadre de la campagne nationale pour économiser l’eau, indiqué que l'objectif de ces interventions qui dureront les journées du mercredi et jeudi, est l’élimination du plus grand nombre possible de fuites d’eau, à travers le réseau d’alimentation de la ville de Mostaganem, dont le nombre est estimé à 523 fuites, ce qui représente un taux de 60 % des fuites d’eau signalées au niveau de la wilaya, au nombre de 800 fuites.

Ces pertes d’eau ont causé la baisse de la rentabilité des réseaux ainsi que l’augmentation du taux de déperdition ayant atteint 12 %, soit l’équivalent de 23.000 mètres cubes d’eau par jour, a fait observer le même responsable.

"L’entreprise entend programmer des campagnes similaires pour d’autres centres de distribu tion d’eau potable, à l’instar de Bouguirat, Sidi Ali et Achaacha pour l'éradication définitive des différents points noirs", a annoncé M. Habi.

En ce qui concerne la situation au niveau de la wilaya, durant la saison estivale, le même responsable a rassuré les citoyens de la disponibilité de l’eau, issues de plusieurs sources d’approvisionnement avec la possibilité de doubler les quantités destinées aux communes côtières qui seront prélevées notamment à partir du système du barrage Kramis, qui a atteint un taux de remplissage à 100 %, soit 45 millions de mètres cubes.

La wilaya de Mostaganem est actuellement approvisionnée, en matière d’eau potable, pour un volume quotidien de 234.000 mètres cubes, réparti entre 200.000 mètres cubes d’eau dessalée, produites au niveau de la station d’eau de mer de "Sonacter" et desservie par le système Mostaganem- Arzew- Oran (MAO), de 30.000 mètres cubes et de quatre (4) puits artésiens qui fournissent 4.000 mètres cubes par jour également, a-t-on souligné.