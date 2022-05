Les éléments de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Chelghoum Laid (wilaya de Mila) ont dénoué une affaire de détournement de produits subventionnés, à savoir une quantité de plus de 2.078 quintaux de blé dur importé et une affaire de détournement d’aliments subventionnés de la destination prévue de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) a-t-on appris mercredi auprès du Groupement territorial de ce corps constitué.

Les éléments de la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Chelghoum Laid ont également élucidé l'affaire de "négligence ayant entraîné le gaspillage de deniers publics et le délit d'abus de fonction et abus de confiance", a-t-on indiqué de même source.

Agissant sur la base de renseignements parvenus à la brigade de recherches de Chelghoum Laid faisant état d’une diminution de la quantité de blé au niveau de l’unité de stockage d’oued Athmania, il a été procédé à l'ouverture d'une enquête au siège de l’unité de stockage en présence d’éléments de la police technique, selon la même source.

Après la vérification des dossiers, des documents e t du stock, les services compétents ont constaté une baisse dans la quantité de blé dur importé, à savoir 2.078,60 quintaux d’une valeur de 12.471.600DA, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête approfondie en procédant à la vérification minutieuse des reçus de dépôt des quantités de céréales, en plus d’avoir entendu tous les employés et cadres au nombre de 20, a ajouté la même source.

Après l’achèvement de l’enquête, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires concernées qui ont ordonné l’incarcération du responsable de l’unité de stockage, tandis que le responsable de la sécurité a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué la même source.