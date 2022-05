Les cours du sucre ont légèrement baissé à New York, mais ont progressé à Londres cette semaine, soutenus par les perspectives d'une offre plus restreinte sur le marché, où l'Inde a pris la place du Brésil comme premier producteur.

Le soutien des prix à Londres "est notamment venu de l'idée que peu de sucre proviendrait du Brésil, les usines de ce pays transformant le sucre en éthanol", affirme un analyste .

Comme à chaque saison, la part de production brésilienne de sucre et d'éthanol "fait l'objet d'un débat animé", remarquent des analystes, car la proportion de la récolte finalement transformée en éthanol "est essentielle pour l'orientation des prix à court terme".

En effet, un prix élevé du pétrole et des carburants incite les producteurs à transformer une partie de leur récolte en éthanol, ce qui réduit la quantité de sucre sur le marché et fait monter les cours. Le Brésil et l'Inde se disputent la place du premier producteur de sucre au monde. Mais l'Inde a tout récemment détrôné le Brésil, selon les dernières estimations de l'Organisation internationale du sucre dans un rapport publié vendredi. Mardi, l'Inde avait annoncé sa dé cision d'imposer des restrictions sur les exportations de sucre afin de protéger ses réserves par précaution et réduire l'inflation, peu après avoir décidé d'interdire les exportations de blé.

Le désormais premier producteur mondial va plafonner ses exportations de sucre à 10 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation qui s'étend d'octobre à septembre, selon un communiqué du ministère indienne de l'Alimentation. Cette décision entrera en vigueur le 1er juin. Côté consommation, "la demande chinoise de 2022 semble être sous pression en raison des confinements pour lutter contre le Covid-19 en Chine", plafonnant les prix, rappellent les analystes.

A New York, la livre de sucre brut pour livraison en juillet prochain valait 19,48 cents, contre 19,95 cents sept jours auparavant. A Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en août valait 564,60 dollars contre 558,10 dollars le vendredi précédent à la clôture.