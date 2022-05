Les participants au Forum économique d'Annaba, ouvert mercredi, ont souligné que ce forum représente un espace d’échange et de promotion du partenariat d'affaires entre les différents acteurs économiques qui prennent part à cet événement.

Les participants à l'ouverture de ce forum, qui accueille des instances du corps diplomatique de six pays, à savoir la Pologne, le Zimbabwe, le Bangladesh, le Vietnam, la Libye et la Mauritanie, ainsi que des hommes d'affaires, des experts en affaires économiques et des chefs d'entreprises de production et de services des pays participants, ont indiqué que de telles rencontres valorisent les fondamentaux économiques et ouvrent la voie à la promotion des investissements et à la conclusion de partenariats.

Un espace a été alloué, dans le cadre de ce forum économique à l'exposition des produits polonais, matériaux et services, la Pologne étant l’invitée d’honneur de cette manifestation, et d'autres pavillons ont été consacrés à l'exposition des produits locaux, ainsi qu'un espace d'affaires entre les opérateurs économiques polonais et leurs homologues alg ériens.

Cet espace a été réservé pour mettre en avant les fondamentaux économiques des entreprises polonaises participantes et de leurs homologues activant au niveau local, où il est prévu de promouvoir le partenariat d'affaires entre les entreprises polonaises et algériennes, dans les domaines liés aux industries agroalimentaires, à l'élevage bovin, au recyclage, la sous-traitance et la transformation du plastique, a-t-on souligné.

Les travaux de la première journée du forum économique ont vu la présentation de conférences abordant l'expérience de la Pologne dans le domaine du développement de l'incubateur de start-up et du développement des pépinières des entreprises ainsi que les indicateurs de la qualité du climat des affaires en Pologne.

Du côté algérien, les communications ont axé sur le rôle de la numérisation dans le développement économique et les mesures incitatives prises par l'Algérie pour améliorer le climat des affaires, encourager les investissements et promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

Les travaux du Forum économique d'Annaba devront se poursuivre demain, jeudi, où il est prévu la conclusion d’accords de partenariat économiques entre les opérateurs économiques d'Algérie et de Pologne, selon les organisateurs. Le Forum économique d'Annaba est organisé par l'Asso ciation nationale de jeunes algériens, créée fin 2018, et dont le siège se trouve dans la wilaya de Skikda.

Les objectifs de cette association portent sur l’encouragement des jeunes algériens à s'orienter vers l'entrepreneuriat et leur accompagnement pour concrétiser leurs projets, selon le président de cette association, Mohamed- Amine Zeggar.