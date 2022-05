Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est rendu mercredi, à la capitale ghanéenne Accra pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a indiqué un communiqué du ministère.

Les Assemblées Annuelles de la BAD de 2022 porteront sur le thème "Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique", et connaitront une représentation de haut niveau, comprenant des chefs d'Etat et de gouvernement, des dirigeants d'institutions internationales et régionales, des ONG et du secteur privé, a précisé la même source.

Au titre de ces Assemblées, la délégation conduite par M. Raouya, aura à assister aux sessions des Conseils des gouverneurs de la BAD, dont la première sera consacrée à "l'examen des activités de la BAD et de ses filiales ainsi qu'à l'adoption des rapports annuels des activités financières", explique le ministère. La deuxième session des Conseils des gouverneurs à laquelle prendra part la délégation algérienne, sera consacrée "au dialogue du président de la BAD avec les gouverneurs", est-il indiq ué dans le communiqué.

Cette réunion offrira une occasion pour l'ensemble des gouverneurs de la BAD d'"échanger avec le président de cette institution sur les perspectives stratégiques de la Banque pour les dix prochaines années visant à accompagner le développement du continent africain", ajoute la même source. M. Raouya saisira également cette opportunité pour rencontrer certains de ses homologues et des responsables d'institutions financières internationales, "en vue d'explorer les pistes de coopération avec notre pays dans le domaine du développement économique et social", conclut le communiqué.