Six (6) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) et six (6) guérisons ont été enregistrés, alors qu'aucun cas de décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, vendredi, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265870, celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre total des patients guéris passe à 178406 cas.