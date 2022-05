Le tourisme médical est l'un des domaines prometteurs de la coopération algéro-égyptienne, a souligné jeudi à Oran l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Algérie, Mokhtar Ourida.

En marge de l'ouverture de la première édition du Salon de la santé et du tourisme médical, le diplomate égyptien a estimé, dans une déclaration à l’APS, que le secteur de la santé est l'un des domaines les plus importants pour le renforcement de la coopération entre l'Egypte et l'Algérie.

Dans ce contexte, il a relevé que "le tourisme médical est l'un des domaines les plus prometteurs en raison du rapprochement culturel et linguistique entre les deux peuples".