La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) procèdera, lundi prochain, à l'inauguration d'un bureau local à Alger, permettant d'étoffer davantage son réseau et renforcer sa présence en matière de proximité avec ses clients, a indiqué jeudi un communiqué de la Caisse.

L'inauguration sera effectuée par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles, en présence de plusieurs invités représentants des autorités locales, souligne le document.

Relevant territorialement de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya d'Alger, le nouveau bureau local est situé au 12, Rue Mustapha Ferroukhi à Alger, précise la même source.

"Ce bureau local, dont l’emplacement est stratégique (en plein Alger Centre) vient sublimer l’image de marque de la CNMA pour être plus accessible à la clientèle", s'est félicitée la Caisse.

Il vient également étoffer davantage son large réseau et renforcer sa présence en matière de proximité avec ses clients, notamment avec la corporation agricole envers lesquels, la CNMA "demeure très attentive, eu égard à sa politique de Mutualisme", a-t-elle assuré.

La CNMA a, par ailleurs, rappelé que par sa stratégie de proximité, elle offre à ses assurés et sociétaires "un accompagnement constant en mettant toutes ses ressources matérielles et humaines au potentiel qualifié et expérimenté".