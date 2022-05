Une nouvelle facture de consommation d’eau a été lancée en expérimentation au niveau de l’unité de Boumerdes de l’Algérienne des Eaux (ADE), sélectionnée comme wilaya pilote, à l’échelle nationale, pour tester la faisabilité de cette nouvelle facture, a-t-on appris, jeudi, d’une source locale de cette entreprise.

"Cette expérience sera progressivement élargie à l’ensemble des wilayas", a indiqué, à l’APS, le directeur par intérim de l'ADE de Boumerdes, Youcef Hadhoum, en marge du lancement d’une caravane nationale de sensibilisation sur l'économie de l'eau.

Le lancement de cette nouvelle facture s'inscrit dans le cadre des initiatives visant l’amélioration du service public en matière d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement, et partant satisfaire le client, gagner sa confiance et l'encourager à régler ses redevances pour les prestations fournies, à travers la mise à sa disposition d’une nouvelle facture de consommation conforme aux normes mondiales, a-t-il souligné.

Décrivant cette facture, le même responsable a relevé sa conception modernisée, permettant au client une lecture détaillée de toutes les données d'abonnement et de consommation.

La nouvelle facture se distingue, également, par sa langue d’écriture bilingue (arabe et français), tout en spécifiant clairement au client la somme consommée, la somme due, et même le code de paiement électronique de l’entreprise.

La campagne de sensibilisation sur l'économie de l'eau, lancée sous le signe "La préservation de l’eau, notre responsabilité à tous", prévoit, entre autres, des sorties au niveau d’établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à l'économie de l'eau en milieu scolaire.

Un cours sur ce sujet sera donnée au niveau des écoles, alors que le sermon du vendredi sera également consacré à ce thème, à travers les mosquées de la wilaya.

Cette action qui se poursuivra pendant un mois, prévoit, également, l'organisation de campagnes d'information et d’émissions radiophoniques sur le même sujet, outre la diffusion de spots publicitaires, la réalisation de vidéos et la distribution de brochures.