La commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et d'organisation des activités culturelles relevant du Comité d'organisation des Jeux Méditerranéens d'Oran-2022 a programmé une série d'activités culturelles et artistiques locales durant la période de cette manifestation sportive, prévue du 25 juin au 6 juillet prochains, selon le président de la commission, Salim Dadda.

M. Dadda a indiqué à l’APS que le théâtre de verdure Hasni-Chekroune abriterait durant la période d'organisation des JM, le Festival national de la chanson oranaise, le Festival national de la chanson Raï et quelques représentations de danses folkloriques, qui seront organisées par la wilaya de Sidi Bel-Abbes.

Les journées nationales du théâtre de rue sont également au programme et dureront quatre jours, avec la participation de troupes de théâtre et d'auteurs dramatiques (monologues) de plusieurs wilayas. Les participants donneront des représentations théâtrales au niveau de plusieurs places publiques de la ville d'Oran, permettant au public de communiquer directement avec les comédiens, selon la même source.

Salim Dada a déclaré que le COJM Oran-2022 organisera, en coordination avec le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), du 25 juin au 5 juillet, une exposition sur la préhistoire et l'anthropologie en Algérie au musée national public Ahmed-Zabana d'Oran.

Au cours de la même période, de nombreux espaces publics de la ville accueilleront des expositions d'art avec la participation de trente enseignants et étudiants des quatre écoles régionales des beaux-arts de l'Ouest du pays, au cours desquelles des œuvres sur divers thèmes seront exposées.

Enfin, une partie des activités culturelles et récréatives sera consacrée aux enfants et les jeunes afin de les sensibiliser à l'importance de la pratique du sport, et ce durant 10 jours. Les animateurs de ces activités sillonneront plusieurs quartiers et communes de la wilaya. Il est prévu la publication d'un numéro spécial du magazine "Ghomida" destiné aux enfants.