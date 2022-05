Le comédien et metteur en scène, Ahmed Benaissa, décédé vendredi en France à l'âge de 72 ans, a été inhumé mercredi en fin d'après-midi au cimetière d'El-Alia à Alger en présence d'une foule nombreuse.

Dans une ambiance empreinte de sobriété et d'émotion, des comédiens, journalistes et compagnons de route du défunt étaient nombreux à accompagner Benaissa à sa dernière demeure.

Des figures du théâtre et du cinéma ont tenu à rendre un dernier hommage à la mémoire d'un artiste qui a laissé son empreinte dans la culture algérienne.

Le directeur du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), Mohamed Yahiaoui, regrette la perte d'un "monument" du théâtre et du cinéma en Algérie, confiant qu'il avait "connu Ahmed Benaissa en tant que comédien à Batna, metteur en scène à Alger et surtout comme "spectateur averti" et toujours présent à toutes les représentations, ajoutant que le défunt était "convaincu que la formation est la colonne vertébrale de l'art, le 4e en particulier".

Ami et compagnon de route du défunt, l'écrivain et journaliste Nadjib Stambouli, a estimé que la scène artistique a perdu, en la personne de Benaissa, un "homme de théâtre et un acteur de cinéma, pétri de hautes qualités humaines et artistiques", qui, dit-il, "a bien rempli sa vie artistique".

Ses talents, à l'écran comme sur les planches, lui ont valu l'estime des réalisateurs et metteurs en scène qui l'ont distribué durant toute sa carrière, a rappelé ce journaliste qui a côtoyé de grandes figures de la scène culturelle.