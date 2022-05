Le Croissant rouge algérien (CRA) a octroyé des aides à des catégories vulnérables dans la wilaya de Tindouf, a indiqué jeudi la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui.

Ces aides consistent en 200 lots, comprenant des chaises roulantes, des produits alimentaires, des couvertures et autres articles de première nécessité, a-t-elle précisé à la presse en marge d’une visite de travail dans cette wilaya.

La présidente du CRA a fait état également de la remise d’une ambulance au profit des habitants de zones d’ombre, en vue de les aider en matière d’évacuation sanitaire des malades.

La situation dans les zones d’ombre des communes de Tindouf et d’Oum Laâssel a connu une "sensible amélioration", grâce aux programmes publics de développement qui y ont été concrétisés ces dernières années, a estimé Mme Hamlaoui en assurant de la poursuite des efforts de l’Etat pour la prise en charge des besoins du citoyen, l’amélioration du service public dans les différents domaines et la réduction des disparités avec les centres urbains.

Sur un autre plan, la présidente du CRA a inspecté des structures et rencontré des représentants d’organisations non gouvernementales activant dans les camps de réfugiés sahraouies, ainsi que les responsables de programmes de soutien au peuple sahraoui, à leur tête le programme alimentaire mondial, avec lesquels elle a échangé des vues pour plus d’efficience de ces programmes qui travaillent avec le CRA.

"L’occasion a été propice pour évoquer l’apport à l’avenir d’une plus grande aide et l’élargissement du programme alimentaire mondial en direction des réfugiés sahraouis", a-t-elle soutenu.

Au terme de sa visite aux camps de réfugiés sahraouis, la présidente du CRA a été accueillie par le président sahraoui, Brahim Ghali, au siège de la présidence sahraouie.

La rencontre a été l’occasion d’un échange d’idées sur les modes de renforcement du soutien humanitaire durant la prochaine étape.