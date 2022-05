Des accords de coopération avec le groupe public Textiles et Cuirs (GETEX) et le holding Algeria Chemical Spécialités (ACS Spa) sont en cours de préparation au niveau du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, a indiqué, mardi, un communiqué de ce ministère.

Les accords en question ont été au centre d'une réunion qui a regroupé le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat et les P-dg des groupes "Getex" et "ACS".

La rencontre qui s'est déroulée en présence du chargé de gestion de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), Mohamed Cherif Bouziane, intervient dans le cadre de "l'approche économique du secteur et en application du partenariat entre les secteurs, public et privé dans le but de promouvoir les micro-entreprises et d'en faire un acteur important dans le tissu industriel national, à travers la sous-traitance avec les grands groupes publics".

L'objectif des accords en cours de préparation avec les deux groupes consiste à exploiter les capac ités des micro-entreprises activant dans la sous-traitance dans les domaine du textile, des vêtements, chaussures et industries pétrochimiques, comme les produits de peinture et de décor, le recyclage des déchets, l'industrie du verre, la vente de médicaments et les services de transport.

A cette occasion, M. Diafat a souligné "l'importance de concrétiser cette nouvelle approche économique pour concourir à la promotion de l'économie nationale, d'autant que le secteur compte plusieurs micro-entreprises activant dans les domaines précités et disposant de produits de haute qualité".

Ces rencontres interviennent dans le cadre d'une série de réunions organisées par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Micro-entreprise avec plusieurs groupes publics, conclut le document.