Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'attelle à élaborer un ensemble de textes réglementaires dont la mise en exécution est prévue à la prochaine rentrée universitaire, notamment le décret relatif à la création de l'Agence nationale d'assurance qualité, a annoncé mardi le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane.

Dans le cadre de son plan d'action stratégique (2021/2024), le secteur oeuvre actuellement à "élaborer un ensemble de textes réglementaires dont la mise en exécution est prévue début de la prochaine rentrée universitaire, notamment le projet de décret relatif à la création de l'Agence nationale d'assurance qualité", a déclaré le ministre dans une allocution lue en son nom par M.

Abdelhakim Bentelis, chargé de la gestion du Secrétariat général du ministère et recteur de l'Université d'Alger 1, à l'occasion de l'ouverture du séminaire international sur "la garantie de la qualité de la formation dans le domaine de l'enseignement supérieur" au niveau de l'Université d'Alger 2 à Bouzaréah.

Cette agence aura pour mission "de mettre en place un système permanent de qualité et d'évaluation des établissement du secteur, adopter des offres de formation, assurer la qualité et accomplir les services liés à l'homologation des diplômes universitaires et la reconnaissance des diplômes étrangers", a précisé le ministre.

Le ministère s'emploie "progressivement" à "examiner les moyens de faire face aux défis du secteur de l'enseignement supérieur en y proposant les solutions convenables au double plan local et international, et ce à travers un partenariat de connaissance dans lequel contribuent les experts et les parties concernées de différents pays, au moyen de l'organisation de conférences internationales et nationales pour débattre de ce genre de questions".

Le séminaire international se veut "une opportunité pour approfondir les connaissances sur la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur et présenter les bonnes pratiques dans ce domaine tant au niveau arabe qu'à l'étranger en vue d'en tirer profit et de définir les objectifs que l'Université aspire à réaliser".