La 15e édition du Salon national de la formation 2022 a été inaugurée, mardi à Alger, avec la participation de plus de 50 organismes des secteurs, public et privé activant dans le domaine de la formation, tous modes confondus, telle la formation continue.

Dans une déclaration à la presse, le commissaire du Salon, Zerrouki Sid Ahmed a affirmé que cette manifestation de trois jours se veut un espace de rencontre entre les différents acteurs et professionnels dans le domaine de la formation et une occasion pour les organismes de formation de faire la promotion de leurs activités, et de proposer leurs services liés aux offres et programmes de formation aux visiteurs.

Le Salon permettra à certaines écoles de proposer des formations spécialisées aux entreprises ayant exprimé le besoin d'assurer à leurs fonctionnaires une formation régulière pour les aider à améliorer leur savoir-faire et à développer leurs compétences dans divers domaines, a-t-il ajouté.

Il a estimé, dans ce sens, que "face au développement constant des technologies et du marché du travail, la formation continue constitue désormais un impératif pour les entreprises, les employés et les demandeurs d'emploi".

Au programme de cette 15e édition placée sous le thème "Carrefour-formation, El-Djazaïr2022", il est prévu l'organisation de plusieurs conférences et ateliers sur les différents modes de formation, avec la présentation des métiers et spécialités prévus dans les programmes de formation en faveur des demandeurs de formation désirant acquérir des compétences dans divers domaines.