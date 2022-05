Toutes les annonces de recrutement émanant du groupe Sonatrach se font exclusivement par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a affirmé mardi le groupe pétrolier public dans un communiqué, mettant en garde contre toute interaction avec les annonces en dehors de ce cadre.

"La Direction générale du groupe Sonatrach a constaté de fausses annonces sur les réseaux sociaux, attribuées aux services du groupe pétrolier, et dont les auteurs exploitent les demandeurs d'emploi, des universitaires pour leur majorité, à des fins lucratives au dépens de la crédibilité de l'entreprise", lit-on dans le document.

"Ces plateformes exploitent les données personnelles des demandeurs d'emploi", a ajouté le communiqué, soulignant que "le groupe Sonatrach décline toute responsabilité dans ce sens".

Dans ce sillage, Sonatrach a rappelé aux demandeurs d'emploi que "les recrutements au niveau de l'ensemble des structures du groupe se font par le biais d'un seul dispositif, à savoir l'ANEM qui se charge exclusivement de la gestion et de la publication des offres d'emploi relatives au groupe".

"En dehors de ce cadre règlementaire, Sonatrach se démarque de toutes ces annonces fictives et illégales", a précisé la groupe pétrolier, appelant l'ensemble des demandeurs d'emploi à respecter ce dispositif et à ne pas envoyer les demandes d'emploi par voie postale ordinaire, mail ou via les réseaux sociaux".

"Sonatrach est une entreprise citoyenne qui œuvre en permanence à consolider son lien avec la société en sa qualité de groupe public ayant des engagements nationaux.

Elle s'emploie également à consacrer la transparence absolue et le principe d'égalité des chances dans les recrutements en fonction de ses besoins à travers l'ANEM", conclut le communiqué.