Vingt-six (26) communes sur les soixante quatre (64) que compte la wilaya de Médéa participent au "concours de la commune la plus propre" initié par les autorités locales en vue de susciter une dynamique citoyenne autour de la protection de l’environnement, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de l’environnement.

La phase d’inspection et de notation des communes en lice pour cette compétition a été entamée aujourd'hui par la commission de sélection en ciblant un premier groupe de six communes, en l’occurrence Harbil, Bouaichoune, Tizi-Mahdi, Ouamri, Si-Mahdjoub et El-Hamdania, a indiqué le directeur de l'environnement, Mustapha Rafei.

Cette phase s’étalera jusqu’au 31 du mois courant et focalisera sur les quatre principaux critères d’évaluation contenus dans le règlement intérieur de ce concours, à savoir, la gestion des déchets domestiques, des espaces verts et leur valorisation, l’état du cadre bâtit et l’implication du mouvement associatif dans la protection et la préservation de l’environnement, a expliqué M. Rafei.

Un barème de notation de trente à ci nquante points a été fixé pour chacun de ces critères et le classement final sera décidé en fonction des points comptabilisés, a ajouté le directeur local de l’environnement, précisant que la première place reviendra à la commune qui aura obtenu un total de cent-cinquante points. Le classement des trois lauréats de ce concours est prévu entre le 1er et 2 juin prochain, alors que la consécration de la "commune la plus propre" aura lieu le 5 juin qui coïncide avec la journée internationale de l’environnement, a-t-il conclu.