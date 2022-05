Les riders Mohamed Nassim Mansour du club CSG Dar El Beida et Lina Ait Ali Slimane du JS Marsa d'Alger remporté la Coupe d'Algérie de Kitesurf, disputée, deux jours durant sur la plage du Grand Bleu de Zemmouri à Boumerdes. Mohamed Nassim, sociétaire club CSG Dar El Beida Alger a dominé la compétition chez les hommes devant Houchin Amine du club nautique Marsa Alger et Louzri Islam Mourad du club WR Ain Benaine.

Chez les dames, Lina Ait Ali Slimane du club JS Marsa Alger s'est imposée devant F. Kaddour Nahla et Ait Hammi Karima du club Casbah d’Alger. Neuf manches ont été courues lors cette compétition disputée sur environ 5 km formé par des bouées. Un public nombreux a suivi le kitesurf, un sport nouveau en Algérie, inscrit au programme des prochains Jeux olympiques de 2024.

Le niveau technique de cette compétition favorisée par des vents a été jugé "très appréciable", par les techniciens. Cette compétition de dame coupe de kitesurf, organisée par la Fédération algérienne de voile (FAV), en collaboration avec la DJS et la ligue de Boumerdes, a enregistré la participation de 50 compétiteurs dont une quinzaine dames, issus de 8 clubs représentant les wilayas d’Alger, Tipasa, Skikda, Chlef, Ain Témouchent, Skikda, et Mostaganem. Les lauréats ont été récompensés de trophées et cadeaux, en présence des membres de la fédération algérienne de voile. Le kitesurfe est un sport de glisse consistant à évoluer avec une planche à la surface d'une étendue d'eau en étant tracté par un cerf-volant spécialement adopté, nommé aile ou voile.