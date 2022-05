Pas moins de 171 stagiaires du secteur de la Formation professionnelle ont bénéficié d’une série de cours de sensibilisation sur les risques de l’addiction à la drogue, initiés par des cadres du centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi Slimane de la ville de Constantine, a-t-on appris dimanche auprès du centre.

Les actions de prévention contre le phénomène de la toxicomanie organisées à la fin de la dernière semaine, ont été initiées dans le cadre d’une caravane de sensibilisation et d’information qui a ciblé les stagiaires du secteur de la formation professionnelle , a précisé à l’APS le directeur du centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi Slimane de la ville de Constantine, Rabie Ouelbani.

La décision intervient, a indiqué à ce propos M.

Ouelbani, en application des instructions du ministère de la Santé, ayant pour objectif la relance des activités visant à lutter contre la toxicomanie qui a pris de l’ampleur, et ce, après un arrêt de plus de deux ans. La caravane en question a ciblé des stagiaires de quatre éta blissements de la formation implantés au chef-lieu de wilaya, à savoir ceux de la cité Belle vue, Daksi Abdeslam, Sidi Mabrouk et le secteur urbain d’Ain El Bey, a fait savoir M. Ouelbani. Il a souligné, en outre, qu’une équipe pluridisciplinaire composée du médecin chef spécialisé en addiction aux drogues, d’un médecin généraliste, d’une assistante sociale et d’un psychomotricien, a été mobilisée pour assurer le bon déroulement de cette opération de trois jours.

L'usage de cannabis, drogues et comprimés psychotropes peut également précipiter la survenue de troubles psychiatriques (angoisse, dépression, syndromes psychotiques) chez cette catégorie de jeunes, en particulier les adolescents, a indiqué à l’APS un membre de cette caravane.

Il a mis l'accent, à cette occasion, sur l'impératif "renforcement des efforts de tous les acteurs concernés pour la prise en charge des toxicomanes, et la lutte contre la consommation de la drogue en milieu de jeunes", tout en contribuant à appuyer les opportunités de leur réintégration dans la société.

Les conséquences de la consommation de cannabis, les mécanismes fondamentaux de lutte contre la drogue en milieu juvénile, l’hospitalisation des jeunes toxicomanes et les méthodes de prise en charge psychologique, psychique et psychiatrique des victimes de ce tte addiction, sont les thèmes traités lors de ces journées préventives, marquées d’autres part par la présentation d’exposés détaillés et la distribution de brochures renseignant sur ce sujet, a-t-il ajouté.

A noter que plusieurs activités similaires ciblant des établissements scolaires des cycles moyen et secondaire, des mosquées et des écoles coraniques, de différentes communes de la wilaya de Constantine, ont été organisée depuis l’ouverture du centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi Slimane en 2013.