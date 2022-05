Les méthodes de prise en charge psychosociale des enfants autistes ont été au centre d’une journée d’étude organisée à El-Meniaa, à l’initiative de la cellule d’écoute et de protection de la santé des jeunes à la direction de la Jeunesse et des Sports, ont indiqué mardi les organisateurs. Initiée en coordination avec l’association locale "Amel" des personnes aux besoins spécifiques, cette rencontre, animée par des psychologues, orthophonistes et nutritionnistes, a permis de passer en revue des expériences de prise en charge psychologique des autistes, à travers des programmes pédagogiques appropriées permettant aux parents et familles, en plus de diagnostiquer précocement la maladie, de suivre de près leurs enfants.

Les intervenants ont recommandé aux parents d’éviter la complication de la situation des autistes, par des comportements et réactions négatifs et agressifs, d’éloigner les enfants autistes des programmes télévisuels violents, et de ne pas laisser de smartphones à longueur de journées entre leurs mains. Des situations pouvant provoquer des troubles et mauvais comportements chez l’enf ant autiste.

L’orthophoniste Fatima Hadj Mohamed, également coordinatrice de la santé de proximité, s’est félicité de l’organisation de pareilles rencontres, instructives pour les parents d’autistes et donnant l’occasion aux parents de soulever des questionnements afférents au traitement et prise en charge de leurs enfants autistes, la vulgarisation des symptômes d’autisme et les voies de prise en charge. Des parents d’autistes ont salué, pour leur part, l’organisation de cette rencontre, avant de plaider pour la création d’un centre spécialisé de prise en charge des autistes, encadré par des psychologues, des orthophonistes et des psychosociologues chargés d’assurer l’insertion sociale des autiste.