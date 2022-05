La firme pharmaceutique américaine Moderna a révélé, mardi, qu'elle allait expérimenter un vaccin potentiel contre l'infection par le virus de la variole du singe. La firme a déclaré, dans un communiqué sur Twitter, qu'elle était "au stade des tests précliniques" sans divulguer de plus amples détails. Moderna a indiqué que ses recherches sur la maladie s'inscrivaient dans le cadre de ses "engagements" envers la santé publique au niveau mondial.

L'annonce faite par la firme d'un éventuel vaccin avait eu lieu à un moment où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé un bilan de 131 cas confirmés de la variole du singe et 106 autres cas suspects. L’infection à la variole du singe a été signalée pour la première fois, hors des pays dans lesquels elle se propage habituellement, à savoir au Royaume-Uni, au cours de la première semaine de mai.

L'Organisation mondiale de la santé a souligné que malgré la propagation rapide de la maladie en Europe et en Amérique du Nord, "la situation est stable et peut être contrôlée". Il est à noter que Moderna avait produit l'un des vaccins les plus importants contre le coron avirus. Les symptômes de la variole du singe apparaissent sous la forme de fièvre, d’enflement des ganglions lymphatiques et de douleurs musculaires, avec des signes de fatigue, de frissons et d'une éruption cutanée, semblable à celle de la varicelle, sur les mains et le visage.