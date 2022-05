L’alimentation en eau potable sera renforcée dans les prochains jours au profit de 11 localités, situées dans la région du Dahra, à l’Est de la wilaya de Mostaganem , a-t-on appris mardi de la direction locale des ressources en eau.

L’opération est entrée dans sa phase expérimentale, laquelle permettra de renforcer l’alimentation en eau potable au profit des localités d’El Hachachta, Hachachta Ammour, Ouled Hamdane, Adjissa, relevant de la commune de Sour, Chouaka, Souana, Ouled Bettahar, El Khouassa (commune de Sidi Belattar) ainsi que Belkaïd, Touhamia et Seddar, dans la commune de Sidi Ali, selon un communiqué de la direction.

Ces zones rurales (5.200 habitants) vont passer d’un système de distribution de 1 jour sur 5 à une alimentation quotidienne, sans coupures et ce, à partir de la station de dessalement d’eau de mer à Sonacter (commune de Mostaganem), via le canalisation de "Sidi Belattar-Sour", a ajouté la même source. La direction du secteur entend réserver le volume d’eau destiné, dans le passé à ces localités du barrage "Kramis", après l’entrée en service de ce projet prévu dan s les tout prochains jours, estimé à 1.200 mètres cubes pour renforcer l’approvisionnement des autres localités des communes de Ouled Maallah et Sidi Ali.

A rappeler qu’il a été procédé, au titre du programme sectoriel de la wilaya de Mostaganem, et ce, jusqu’à décembre dernier, au raccordement et au renforcement des réseaux d’alimentation en eau potable au profit de 40.000 habitants de 41 localités, relevant de 14 communes , après réception et mise en service de 18 projets, d’une valeur financière globale, de l’ordre de 532 millions DA.