Des ateliers de formation sur les techniques d'audio-visuel et de prise de son ont été lancés mardi à la Maison de la culture et des arts "Mustapha Khalef" de Saïda au profit de plus de 20 jeunes, a-t-on appris des organisateurs.

Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales du court métrage, organisée à l'établissement culturel précité, a-t-on indiqué. Elle comprend des cours théoriques et pratiques sur les techniques utilisées en matière de son, des effets vocaux et de la musique de film. L'encadrement de l'atelier de deux jours est assuré par Aït Abdelmalek Abdelaziz.

Le deuxième jour de ces journées nationales cinématographiques, qui prendront fin dans la soirée de mercredi, est marqué par la projection de courts métrage en compétition, dont "l'avenir" de Lounès Abdeldjelil, "la décision" de Meftahi Mohammed Amine et "Ahlm bila Askouf" de Mohamed Allal. La manifestation cinématographique, organisée par la Maison de la culture et des arts "Mustapha Khalef", en collaboration avec la coopérative culturelle "Djawhara", enregistre la participation de 22 courts métrages de réalisateurs amateurs de 14 wilayas, a-t-on rappelé.